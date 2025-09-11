Em Chicago, latinos temem até ir à igreja por causa de operações anti-imigrantes

Francisco Arriaga oferece jantares semanais no porão de uma igreja de Chicago, mas ultimamente não prepara muitas mesas porque os fiéis não comparecem devido ao medo das investidas contra imigrantes ordenadas pelo presidente Donald Trump. "Todos têm medo, não apenas os sem documentos", diz Arriaga, diretor musical da Igreja Católica São Paulo em Pilsen, um bairro que concentra boa parte da população latina da cidade.

"Normalmente teria o dobro de mesas preparadas, mas apenas três pessoas vieram ao nosso último encontro", aponta à AFP. O tráfego de pedestres na Cermak Road, a principal via de Pilsen e sede de negócios e restaurantes, diminuiu nas últimas semanas diante dos anúncios de investidas e da ameaça de Trump de enviar tropas da Guarda Nacional. "Se as pessoas pensarem que isso vai parar na comunidade imigrante, permitirão que o regime de Trump normalize isso, e qualquer um pode ser o próximo", alerta o vereador Byron Sigcho-Lopez. Após o envio de tropas e operações de deportação em Washington e Los Angeles, o governo republicano de Trump lançou na segunda-feira uma operação de controle migratório em Chicago, governada por democratas.

Sigcho-Lopez afirma que as detenções em Chicago por parte do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) não foram massivas até o momento, mas isso não diminui as preocupações. "Trump está provocando, essa é sua estratégia. Dizemos às pessoas que é importante manter a calma e gravar tudo com seus telefones para documentar o que está acontecendo", declara. A população de Chicago, de 2,7 milhões de habitantes, inclui mais de 800 mil que se identificaram como hispânicos ou latinos no censo de 2020. Estima-se que cerca de 150 mil pessoas residem na cidade em situação migratória irregular, o que representa cerca de 8% das residências.

- "Lua-de-mel" - Os irmãos Eric e Jessie Ruiz, de 45 e 50 anos, respectivamente, vivem em Pilsen desde crianças e são cidadãos americanos, assim como o pai, mas ainda têm medo de serem detidos arbitrariamente. "Eu penso nisso constantemente. Preocupo-me com meu pai, que tem mais de 70 anos", diz Eric.

"Crescemos aqui e isso é algo com que nunca tivemos que lidar", acrescenta a irmã. "A cidade não verá com bons olhos que o ICE realize operações aqui e essa será a desculpa [de Trump] para enviar a Guarda Nacional". Mike Oboza, cantor de um clube noturno, presenciou recentemente uma detenção pelo ICE em Pilsen e ficou muito abalado. "Não sabia o que fazer. Fiquei paralisado", conta Oboza. "Não sei quando poderei cantar novamente, nem se poderei".