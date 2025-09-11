Conselho de Segurança da ONU fará reunião emergencial após incursão de drones russos na Polônia

Diversos países anunciaram medidas nesta quinta-feira (11) para reforçar a defesa do espaço aéreo da Polônia, na véspera de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após a incursão de drones supostamente russos em território polonês. A incursão de quase 20 drones na quarta-feira, que cruzaram a fronteira com Ucrânia e Belarus, foi denunciada por Varsóvia, que pede um reforço das capacidades militares da União Europeia (UE) e da Otan em seu território.

Moscou nega qualquer tentativa de atacar alvos na Polônia e afirma que o governo polonês não tem evidências de que os drones eram russos. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis lançados por Moscou entraram no espaço aéreo de países-membros da Otan. Mas esta foi a primeira vez que uma nação da aliança militar do Atlântico Norte derrubou os dispositivos. A Polônia tem sido um apoio crucial para a Ucrânia desde o início da invasão russa e diversos países ocidentais condenaram a presença das aeronaves não tripuladas. O presidente americano, Donald Trump, que tenta encerrar a guerra na Ucrânia - sem êxito até então -, afirmou nesta quinta-feira que a suposta incursão pode ter ocorrido por "erro".

Ao comparecer ao Conselho de Segurança, a Polônia pretende "chamar a atenção do mundo para este ataque sem precedentes perpetrado por drones russos contra um país-membro não apenas da ONU, mas também da União Europeia e da Otan", declarou o chefe da diplomacia polonesa, Radoslaw Sikorski, à emissora RMF FM. A Presidência do Conselho, exercida pela Coreia do Sul, indicou que a reunião está marcada para as 15h00 (16h00 em Brasília) de sexta-feira. A intrusão dos drones na madrugada de quarta-feira ocorre em um contexto de muita tensão, às vésperas de grandes exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus, denominados Zapad-2025 (Oeste-2025), de 12 a 16 de setembro.

A ação levou a Polônia a fechar sua fronteira com Belarus a partir desta quinta-feira e a limitar o tráfego aéreo em suas fronteiras orientais. Lituânia e Letônia também anunciaram restrições ao tráfego aéreo em suas fronteiras com Rússia e Belarus. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia instou o governo polonês "a refletir sobre as consequências de medidas tão contraproducentes" e a "reconsiderar a decisão" de fechar sua fronteira com Belarus.

- Reforço militar - A Polônia afirma que 19 drones entraram em seu espaço aéreo na madrugada de quarta-feira, sem provocar feridos. Pelo menos três aparelhos, "de fabricação russa", segundo Sikorski, foram derrubados pelo Exército polonês com o apoio de seus aliados na Otan. O ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou nesta quinta que os drones haviam partido das regiões russas de Bryansk, Kursk, Oriol, Krasnodar e da província ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.