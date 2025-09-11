Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem mencionar Israel

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nesta quinta-feira (11) os recentes ataques no Catar e pediu uma "desescalada", embora tenha se abstido de mencionar Israel, segundo um comunicado.

O Conselho de Segurança expressou "sua condenação aos recentes ataques em Doha, território mediador-chave" e ofereceu seu "apoio à soberania e integridade territorial do Catar".

A declaração requer a unanimidade dos 15 países-membros, entre eles os Estados Unidos, aliado de Israel.

