Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem citar Israel

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou, nesta quinta-feira (11), os recentes ataques no Catar e pediu uma "desescalada", embora tenha evitado mencionar Israel, de acordo com um comunicado. O Conselho expressou "sua condenação aos recentes ataques em Doha, território mediador-chave" e ofereceu seu "apoio à soberania e integridade territorial do Catar".

A declaração requer unanimidade dos 15 países-membros, incluindo os Estados Unidos, aliado de Israel. Os membros do Conselho expressaram sua "solidariedade com o Catar" e insistiram em seu "papel vital nos esforços de mediação na região, juntamente com o Egito e os Estados Unidos". Também ressaltaram que "a libertação dos reféns, incluindo os assassinados pelo Hamas, e o fim da guerra e do sofrimento em Gaza devem continuar sendo a prioridade máxima". Em uma reunião do Conselho de Segurança sobre os ataques realizada mais tarde nesta quinta, a embaixadora interina dos Estados Unidos, Dorothy Shea, disse ao órgão que "os bombardeios unilaterais dentro do Catar, uma nação soberana que trabalha arduamente e assume riscos corajosamente junto com os Estados Unidos para negociar a paz, não promovem os objetivos de Israel nem dos Estados Unidos".