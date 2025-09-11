Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem citar Israel

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou, nesta quinta-feira (11), os recentes ataques no Catar e pediu uma "desescalada", embora tenha evitado mencionar Israel, de acordo com um comunicado.

O Conselho expressou "sua condenação aos recentes ataques em Doha, território mediador-chave" e ofereceu seu "apoio à soberania e integridade territorial do Catar".

A declaração requer unanimidade dos 15 países-membros, incluindo os Estados Unidos, aliado de Israel.

Os membros do Conselho expressaram sua "solidariedade com o Catar" e insistiram em seu "papel vital nos esforços de mediação na região, juntamente com o Egito e os Estados Unidos".

Também ressaltaram que "a libertação dos reféns, incluindo os assassinados pelo Hamas, e o fim da guerra e do sofrimento em Gaza devem continuar sendo a prioridade máxima".

Em uma reunião do Conselho de Segurança sobre os ataques realizada mais tarde nesta quinta, a embaixadora interina dos Estados Unidos, Dorothy Shea, disse ao órgão que "os bombardeios unilaterais dentro do Catar, uma nação soberana que trabalha arduamente e assume riscos corajosamente junto com os Estados Unidos para negociar a paz, não promovem os objetivos de Israel nem dos Estados Unidos".

A subsecretária-geral de Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, também expressou sua preocupação com a escalada dos ataques. "O ataque israelense contra Doha pode abrir um novo e perigoso capítulo neste devastador conflito, ameaçando seriamente a paz e a estabilidade da região", alertou.

Desde o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, e as represálias israelenses na Faixa de Gaza, o Conselho de Segurança tem estado praticamente paralisado nesta questão devido aos repetidos vetos, em particular dos Estados Unidos.

O presidente americano Donald Trump declarou estar "muito descontente" com o inédito ataque realizado por Israel no Catar na terça-feira, que tinha como alvo líderes do Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha.

