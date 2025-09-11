Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Christian Eriksen assina com Wolfsburg

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O dinamarquês Christian Eriksen, que aos 33 anos estava sem clube após o término de seu contrato com o Manchester United, assinou com o Wolfsburg até 2027, anunciou o clube da Bundesliga na quarta-feira (10). 

Com 144 jogos pela seleção (46 gols), Eriksen é o jogador com mais jogos pela Dinamarca.

Em 12 de junho de 2021, na partida de abertura da Eurocopa contra a Finlândia, o meio-campista sofreu uma parada cardíaca, mas conseguiu retornar aos gramados graças à implantação de um desfibrilador.

Sem poder jogar com o aparelho na Itália, ele se viu obrigado a deixar a Inter de Milão e assinou com o Brentford em janeiro de 2022, estreando um mês depois. 

Ele teve uma boa segunda metade de temporada pelo modesto time inglês, o que lhe rendeu uma transferência para o Manchester United, onde passou três temporadas. 

Antes de jogar pela Inter, ele passou pelo Ajax e pelo Tottenham. 

O meio-campista precisa de minutos de jogo tendo em vista a participação na próxima Copa do Mundo, na América do Norte.

dwi/mcd/pb/aam/aa

