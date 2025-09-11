"Bolsonaro na cadeia!" ou "injusta": brasileiros reagem à condenação do ex-presidente

Sentados em frente a um telão em um bar de Brasília, frequentadores de esquerda gritam de alegria e aplaudem, nesta quinta-feira (11), a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Por outro lado, em frente à casa de Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar na capital, a rua está por enquanto quase deserta.

Alguns apoiadores erguem uma faixa com a mensagem "Volta Bolsonaro - buzine", e preparam uma vigília para mais tarde como sinal de apoio. O ex-presidente de 70 anos foi condenado nesta quinta-feira por ter tentado dar um golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a pena de Bolsonaro em 27 anos e três meses de prisão. A condenação é "injusta", afirma à AFP Rodrigo Rodrigues, um taxista de Brasília.

"Não pode jogar nele a culpa" pela trama golpista, acrescenta este homem, que ainda tem esperança de que Bolsonaro seja candidato nas eleições presidenciais de 2026. A direita brasileira expressou sua indignação nas redes sociais como o X, onde rapidamente se multiplicaram os lemas: "Querem matar Bolsonaro" e "Suprema perseguição", em alusão ao STF. - "Vendo a justiça acontecer" -

No bar Pardim, ponto de encontro da esquerda brasiliense, o ambiente é outro. "Bolsonaro na cadeia!", gritaram vários clientes no momento da votação decisiva da ministra Cármen Lúcia no STF. "Já chorei horrores. É um momento muito importante e especial, porque a gente estava esperando isso por muito tempo", diz à AFP Sofia Araújo, estudante de 20 anos sentada em uma mesa a poucos metros da tela instalada na varanda do bar.

"Acho que a gente está aqui mesmo para comemorar, a gente finalmente está vendo a justiça acontecer", acrescenta essa jovem negra, de cabelo cacheado e descolorido. Em 30 de outubro de 2022, ela já havia ido celebrar no Pardim a vitória do presidente Lula no segundo turno das eleições. Jarbas Campos Pardim, proprietário do bar há 15 anos, havia preparado tudo para o desfecho do histórico julgamento.