BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026

O banco central dos 20 países da zona do euro manteve as taxas de juros inalteradas em 2%, alinhado com as expectativas, em um momento em que a inflação está contida perto da meta de 2%.

O Banco Central Europeu (BCE) revisou para cima a previsão de crescimento da zona do euro para 2025, a 1,2%, mas reduziu a previsão para 2026 para 1,0% e elevou suas projeções de inflação, informou o banco nesta quinta-feira (11).

O BCE projeta que a economia da zona do euro crescerá 1,2% este ano, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação à sua previsão de junho.

Para 2026, o BCE projeta um crescimento ligeiramente inferior ao esperado anteriormente, com uma expansão de 1,0% e uma recuperação de 1,3% em 2027.

O emissor do euro prevê que a inflação alcançará 2,1% em 2025, levemente acima dos 2% projetados em junho, e projeta aumentos de preços de 1,7% em 2026 e 1,9% em 2027.

O BCE não forneceu nenhum indício sobre a direção que tomará em suas próximas reuniões de política monetária e afirmou que "não se compromete antecipadamente com uma trajetória específica para as taxas de juros" e que "continuará seguindo uma abordagem baseada em dados, reunião por reunião".