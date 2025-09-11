Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bad Bunny evita shows nos EUA por risco de batidas contra imigrantes

Autor AFP
Tipo Notícia

O risco de batidas policiais migratórias em seus shows levou o cantor porto-riquenho Bad Bunny a decidir não se apresentar nos Estados Unidos durante sua próxima turnê mundial, conforme ele mesmo declarou à revista britânica i-D. 

"Houve muitas razões pelas quais eu não fui aos Estados Unidos, e nenhuma delas foi por ódio", explicou o músico de 31 anos em entrevista publicada na quarta-feira, citando em particular o "problema" da possível presença de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) na frente dos locais de seus shows. 

"É algo sobre o que conversamos e que nos preocupava muito", acrescentou o artista, que neste domingo encerra uma residência de 30 shows que impulsionou o turismo em sua ilha natal, Porto Rico, território caribenho vinculado aos Estados Unidos.

"Os americanos podiam vir [aqui] ver o espetáculo. Os latinos e porto-riquenhos dos Estados Unidos também podiam vir aqui, ou a qualquer outra parte do mundo", destacou o artista, cuja turnê passará por América Latina, Austrália e Europa entre novembro de 2025 e julho de 2026.

Com a política de detenções em massa do presidente Donald Trump contra o que ele chama de imigrantes ilegais, o número de pessoas detidas pela polícia migratória dos Estados Unidos alcançou o número recorde de 60.254 em junho (contra os 40.500 de janeiro, antes do seu retorno à Casa Branca), segundo uma análise realizada pela AFP com base em dados oficiais.

Em Porto Rico, onde o ICE também atua, 500 imigrantes, em sua maioria dominicanos, foram detidos nos quatro meses seguintes ao retorno de Trump ao poder, informou uma responsável local dessa agência, Rebecca González-Ramos, em uma entrevista à rádio pública dos Estados Unidos NPR. 

Em junho, o próprio Bad Bunny publicou em suas redes sociais o vídeo de uma intervenção na ilha.

