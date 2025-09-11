Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletic Bilbao confirma retorno de Aymeric Laporte após aprovação da Fifa

Athletic Bilbao confirma retorno de Aymeric Laporte após aprovação da Fifa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fifa aprovou nesta quinta-feira (11) o retorno do zagueiro espanhol Aymeric Laporte ao Athletic Bilbao, que confirmou sua contratação horas depois junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, autorizando a Federação Espanhola de Futebol a obter um Certificado Internacional de Transferência (CIT) da Federação Saudita de Futebol.

"O Athletic Club informa que a Fifa autorizou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a obter um Certificado Internacional de Transferência (CIT) da Federação Saudita de Futebol", afirmou o clube espanhol. 

"Assim que o CIT for emitido, o registro poderá ser concluído", acrescentou, referindo-se à transação, que havia sido bloqueada por esses trâmites burocráticos.

Horas depois, o clube 'rojiblanco' confirmou o retorno do jogador com contrato até 2028.

"O zagueiro retorna a Bilbao, sua casa, onde se formou como jogador desde os 15 anos e disputou 222 partidas como jogador do Athletic entre 2012 e 2018", afirmou. 

Na sequência de sua carreira, Laporte, que nasceu na França, assinou com o Manchester City, onde jogou por cinco anos.

Em agosto de 2023, ele se juntou ao Al-Nassr, mas, aos 31 anos, ansioso para retornar ao futebol europeu e disputar a Copa do Mundo de 2026, volta a Bilbao para reforçar a defesa de uma equipe que também tem o zagueiro Yeray Álvarez afastado por doping.

Pelo clube de San Mamés, conquistou a Supercopa da Espanha em 2015, contra o Barcelona, mas foi no City que construiu um grande retrospecto, com uma Liga dos Campeões e cinco edições da Premier League, entre outros títulos. 

Campeão da Liga das Nações da Uefa em 2023 e da Eurocopa com a Espanha um ano depois, Laporte é candidato a titular no miolo da zaga do Athletic Bilbao ao lado de Dani Vivian, também integrante da 'La Roja', e poucos metros à frente do goleiro titular da seleção, Unai Simón. 

O retorno de Laporte a Bilbao é facilitado pela chegada do zagueiro do Barça, Iñigo Martínez, ao clube saudita. Martínez substituiu Laporte no Athletic Bilbao quando este assinou com o City em janeiro de 2018. 

Após o meia-atacante Robert Navarro e o lateral-direito Jesús Areso, Laporte é a terceira contratação do time do técnico Ernesto Valverde nesta temporada, em que o time retornará à Liga dos Campeões após mais de uma década. 

Em LaLiga, o clube basco divide a liderança com o Real Madrid, depois de obter três vitórias nas três primeiras rodadas.

iga/pm/ma/aam/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar