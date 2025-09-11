Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agora no City, Donnarumma se diz pronto para estrear na "melhor liga do mundo"

Agora no City, Donnarumma se diz pronto para estrear na "melhor liga do mundo"

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que recentemente chegou ao Manchester City vindo do Paris Saint-Germain, disse nesta quinta-feira (11) que está pronto para provar seu valor na "melhor liga do mundo".

O goleiro de 26 anos, que conquistou a Liga dos Campeões e o quarto título francês pelo PSG no final de maio, chegou ao City no final da janela de transferências em uma negociação estimada em cerca de US$ 41 milhões (aproximadamente R$ 220,8 milhões pela cotação atual).

O técnico do PSG, Luis Enrique, informou que não contava mais com ele e designou a vaga de titular para Lucas Chevalier, recém-contratado junto ao Lille.

O capitão da seleção italiana, campeão da Eurocopa de 2021, se prepara para sua grande estreia no domingo, no clássico de Manchester contra o United, no Etihad Stadium.

"É um novo capítulo na minha vida e carreira. Jogar na Premier League pelo Manchester City é uma grande emoção e estou pronto para encarar este desafio", disse Donnarumma à mídia do clube.

"Sempre sonhei em jogar na Premier League porque é a melhor liga do mundo. Para um jogador, acho que ter sucesso na Premier League é o ápice da carreira, então estou muito feliz por estar aqui", continuou.

Sua chegada foi facilitada pela saída do brasileiro Ederson, titular nos últimos anos, que foi transferido para o turco Fenerbahçe pouco antes do fechamento da janela de transferências.

"Estou pronto para jogar por este clube, que fez de tudo para me contratar, e espero poder retribuir essa confiança", acrescentou.

Tendo desembarcado em Manchester nesta semana após jogar pela Itália nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, Donnarumma quase não teve tempo para se adaptar.

"É um clube que sempre me fascinou", afirmou. "Sempre acompanhei o City com entusiasmo. Vejo tudo ao meu redor, como o centro de treinamento e o estádio, e acho fantástico".

"Estou totalmente focado no meu novo desafio aqui. Quero deixar minha marca na história do clube e me tornar um símbolo para a cidade e para o clube", concluiu.

smg/jc/pm/ma/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar