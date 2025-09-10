Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quarta-feira (10) sem uma direção clara, com o mercado cauteloso antes da publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

O índice ampliado S&P 500 (+0,30%) e o tecnológico Nasdaq (+0,03%) atingiram ambos novos recordes, para 6.532,04 e 21.886,06 pontos respectivamente. Por sua vez, o Dow Jones recuou 0,48%.

"O mercado está experimentando algumas vendas prévias à publicação do CPI de amanhã", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Nesta quarta, os investidores reagiram timidamente à queda surpreendente dos preços ao produtor nos Estados Unidos em agosto (-0,1%).

"É uma boa notícia, mas este indicador abrange apenas um mês e, portanto, não indica uma mudança real na inflação, que se mantém persistente", segundo Cardillo.

A publicação do CPI nesta quinta, antes da abertura de Wall Street, será mais significativa, segundo José Torres, da corretora Interactive Brokers, pois ajudará os investidores a terem uma melhor perspectiva sobre eventuais cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch do grupo CME, a grande maioria dos investidores espera que o Fed corte os juros em 0,25% em sua próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro.

"Mas se o CPI for inferior ao esperado [...] pode abrir caminho para um corte de 0,5% na próxima semana", opinou Cardillo.

ni/mr/mel/ag/mr/rpr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar