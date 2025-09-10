Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela demite treinador após fracasso nas Eliminatórias para Copa de 2026

Autor AFP
O argentino Fernando "Bocha" Batista renunciou ao cargo de técnico da seleção venezuelana, anunciou a diretoria do futebol do país nesta quarta-feira (10), após a Venezuela não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026. 

A seleção venezuelana foi derrotada pela Colômbia na terça-feira e perdeu a chance de avançar para a repescagem intercontinental. A goleada de 6 a 3 sofrida em casa deixou a equipe de Batista sem chances e permitiu que a Bolívia avançasse, ao derrotar o Brasil por 1 a 0 na cidade de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar. 

"Após a conclusão do processo classificatório para a Copa do Mundo da Fifa de 2026, Fernando "Bocha" Batista foi demitido de suas funções como diretor técnico da seleção, juntamente com toda a sua comissão técnica", informou a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) em um comunicado. 

"A decisão se deve ao fato de os resultados esportivos estabelecidos como metas durante este ciclo não terem sido alcançados", acrescentou a Federação. 

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, havia pedido pouco antes "uma reestruturação da comissão técnica".

A política tem permeado a FVF. Seu presidente, Jorge Jiménez, apelidou Maduro de "padrinho silencioso da Vinotinto". 

A Venezuela é o único país da Conmebol que nunca disputou uma Copa do Mundo. A expansão do torneio para 48 seleções em 2026, que levou a um maior número de vagas por região, dava à Vinotinto uma chance pela primeira vez. 

Batista assumiu o comando da seleção em março de 2023, após a saída repentina de seu compatriota José Pekerman, de quem era assistente técnico. A Venezuela foi sua primeira experiência à frente de uma seleção principal.

"Embora o esforço e a dedicação demonstrados sejam reconhecidos, a Federação acredita que uma mudança de direção é necessária para garantir que a Vinotinto continue avançando em seu processo de crescimento e consolidação", afirmou a entidade.

"Sob o comando de Batista, a seleção mostrou espírito competitivo e momentos de evolução futebolística, mas os resultados finais ficaram aquém das expectativas do país e da instituição", reconheceu a FVF.

