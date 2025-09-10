Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que o conservador Charlie Kirk faleceu após ser baleado

Trump diz que o conservador Charlie Kirk faleceu após ser baleado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O influenciador trumpista Charlie Kirk faleceu após ser baleado em um evento em Utah, segundo informou há pouco o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora já não está entre nós. Melania e eu expressamos as nossas condolências à sua bela esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!", escreveu Trump na rede social Truth.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar