Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

Autor AFP
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Polônia, nesta quarta-feira (10), de desejar agravar o conflito na Ucrânia, propagando "mitos" sobre a incursão de drones no espaço aéreo polonês, que, segundo Varsóvia, teriam sido enviados pela Rússia.

Em uma declaração transmitida à AFP, a embaixada russa na Polônia declarou que as autoridades polonesas não haviam proporcionado "provas" que indicassem que estes drones eram de origem russa.

"Estes fatos concretos desmentem por completo os mitos que a Polônia volta a espalhar para agravar a crise na Ucrânia", acrescentou a embaixada.

rússia ucrânia

