Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Polônia, nesta quarta-feira (10), de desejar agravar o conflito na Ucrânia, propagando "mitos" sobre a incursão de drones no espaço aéreo polonês, que, segundo Varsóvia, teriam sido enviados pela Rússia.

Em uma declaração transmitida à AFP, a embaixada russa na Polônia declarou que as autoridades polonesas não haviam proporcionado "provas" que indicassem que estes drones eram de origem russa.