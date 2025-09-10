Rússia diz que Polônia está 'espalhando mitos' e que ataque não incluiu território polonês

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 10, que seus ataques realizados durante a madrugada não incluíram alvos em território polonês e que os drones que atingiram instalações da indústria de defesa ucraniana - e que, segundo Varsóvia, teriam entrado no espaço aéreo da Polônia - têm alcance inferior a 700 quilômetros.

"Esses fatos derrubam os mitos que a Polônia está espalhando novamente para agravar a crise ucraniana", enfatizou o ministério.