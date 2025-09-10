Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Príncipe Harry visita rei Charles III pela primeira vez desde 2024

Príncipe Harry visita rei Charles III pela primeira vez desde 2024

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O príncipe Harry, que está de visita no Reino Unido, chegou nesta quarta-feira (10) na Clarence House, a residência londrina do rei Charles III, onde se espera que pai e filho se reúnam pela primeira vez desde fevereiro de 2024, segundo a mídia britânica.

O duque de Sussex, o filho mais novo do rei, afastado da família desde que se mudou com a esposa Meghan para os Estados Unidos, em 2020, foi visto entrando de carro na residência, na qual o rei havia chegado um pouco antes.

Pai e filho não se viam desde fevereiro de 2024, quando Harry fez uma visita relâmpago ao Reino Unido após saber que o rei, de 76 anos, estava com câncer, cujo tratamento ainda está sendo realizado.

Naquela época, o encontro, que também aconteceu na Clarence House, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para a Califórnia no dia seguinte.

Desde então, Harry voltou três vezes à Londres sem se reunir com a família real.

O príncipe chegou na segunda-feira para uma série de compromissos com organizações beneficentes que apoia, e as especulações sobre um possível encontro com seu pai aumentaram.

Esta possibilidade cresceu quando o tabloide Mail on Sunday revelou que o chefe de comunicação do rei Tobyn Andreae, e a nova responsável de comunicação do príncipe, Meredith Maines, se reuniram no início de julho em Londres.

O príncipe, de 40 anos, também confessou em maio à BBC que "adoraria se reconciliar com a família".

mhc/psr/mb/jmo/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar