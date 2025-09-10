Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

O príncipe Harry, afastado da família real britânica, se reuniu, nesta quarta-feira (10), com seu pai, o rei Charles III, em seu primeiro encontro desde fevereiro de 2024. O duque de Sussex, filho mais novo do rei, distanciado da família desde que se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Meghan, em 2020, entrou no carro na Clarence House, a residência do pai em Londres, aonde o rei chegou um pouco antes.

O carro trazendo o príncipe, que chegou à residência às 17h20 locais (13h20 de Brasília), saiu da Clarence House menos de uma hora depois de ter entrado. Charles III e Harry tomaram chá juntos reservadamente, reportou a agência de notícias PA. O rei tem previsto voltar para o castelo de Balmoral, sua residência na Escócia, na quinta-feira. Antes de se reunir com o pai, Harry havia visitado, nesta quarta-feira, um centro de pesquisas dedicado aos feridos em explosões no Imperial College de Londres.

Pai e filho não se viam desde fevereiro de 2024, quando Harry fez uma visita relâmpago ao Reino Unido, após saber que o monarca, de 76 anos, sofria de câncer, doença contra a qual ainda está em tratamento. Na ocasião, o encontro, que também ocorreu na Clarence House, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para a Califórnia no dia seguinte. Desde então, Harry voltou três vezes a Londres sem se reunir com a família real.

- Compromissos com instituições beneficentes - O príncipe chegou na segunda-feira ao Reino Unido para uma série de compromissos com organizações beneficentes que ele apoia. Uma possível visita ao pai foi alvo de especulação. Estos rumores surgiram quando o tabloide Mail on Sunday revelou que o chefe de comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova encarregada de comunicação do príncipe, Meredith Maines, tinham se reunido no começo de julho em Londres.

O príncipe, de 40 anos, também admitiu em maio à BBC que "adoraria se reconciliar com sua família". "Não sei quanto tempo resta ao meu pai", acrescentou o irmão caçula do príncipe William, herdeiro do trono. Na noite de segunda-feira, o príncipe participou da festa de gala beneficente da organização WellChild, que apoia crianças com deficiência.