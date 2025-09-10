Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente de Israel em Londres para protestar contra reconhecimento do Estado palestino

AFP
O presidente israelense, Isaac Herzog, reuniu-se nesta quarta-feira (10) em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para protestar contra a intenção do governo do Reino Unido de reconhecer o Estado da Palestina e contra as sanções ao seu país.

Ambos os líderes apertaram as mãos diante dos fotógrafos e das câmeras em Downing Street sem trocar sorrisos.

Herzog vai "ressaltar que qualquer iniciativa para reconhecer um Estado palestino neste momento equivaleria a recompensar o terrorismo e poderia colocar em risco os esforços para alcançar a libertação dos reféns e pôr fim à guerra", indicaram os serviços do presidente israelense antes do encontro, denunciando também "uma horrível onda de antissemitismo" no Reino Unido.

Keir Starmer condenou os ataques realizados na terça-feira por Israel em Doha, que tinham como alvo as autoridades do Hamas, classificando-os como uma "violação da soberania do Catar", e indicou que deixaria isso "com a maior clareza" para o presidente israelense.

"Também serei muito claro sobre o fato de que as restrições à ajuda humanitária devem ser suspensas, que a ofensiva em Gaza deve cessar e que a construção de assentamentos deve ser interrompida", declarou anteriormente o líder trabalhista, perante o Parlamento britânico, ressaltando a importância de uma solução diplomática, como "a única maneira de libertar os reféns" israelenses detidos pelo Hamas.

Keir Starmer anunciou no final de julho que seu país reconheceria em setembro o Estado da Palestina, a menos que Israel assumisse uma série de compromissos, entre eles um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

