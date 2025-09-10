Presidente da Polônia confirma ligação com Trump para discutir 'violações' por drones russos

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, anunciou que a ligação telefônica entre ele e o presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou-se no período da tarde (pelo horário de Brasília) desta quarta-feira, 10. Os líderes conversaram sobre as "múltiplas violações do espaço aéreo polonês por drones russos", que ocorreram na noite passada.

"A conversa faz parte de uma série de consultas que venho realizando com nossos aliados. As discussões de hoje confirmaram a unidade entre os aliados", escreveu Nawrocki no X, sem dar mais detalhes.