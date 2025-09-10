Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polônia relata 19 violações do espaço aéreo e três drones russos derrubados

Polônia relata 19 violações do espaço aéreo e três drones russos derrubados

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polônia registrou pelo menos 19 violações de seu espaço aéreo e três drones russos foram derrubados na madrugada de quarta-feira, informou o primeiro-ministro Donald Tusk.

"Dezenove violações foram identificadas e rastreadas com precisão... no momento temos a confirmação de que três drones foram abatidos", declarou o chefe de Governo no Parlamento, antes de destacar que este é um primeiro balanço provisório da incursão, que durou "toda a noite".

bo/avl/pb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar