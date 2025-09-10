Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polônia abate drones russos após violação do espaço aéreo

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O exército da Polônia informou nesta quarta-feira (10) que derrubou drones que violaram o espaço aéreo do país em meio a uma onda de ataques da Rússia contra a Ucrânia.

O primeiro-ministro Donald Tusk escreveu no X que recebeu um relatório do Comando Operacional do Exército sobre "a derrubada de drones que entraram em nosso espaço aéreo e poderiam constituir uma ameaça". Tusk disse ter informado a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o episódio.

O Aeroporto Chopin de Varsóvia alertou os passageiros que as operações de voo estavam suspensas devido ao fechamento do espaço aéreo de parte do país. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags

rússia ucrânia

