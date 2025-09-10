RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO POLÔNIA: Polônia derruba drones russos com a ajuda da Otan e denuncia 'provocação em larga escala'

Polônia derruba drones russos com a ajuda da Otan e denuncia 'provocação em larga escala'

ISRAEL GAZA CONFLITO: Israel ameaça atacar inimigos em qualquer lugar após ação militar no Catar

Varsóvia e seus aliados denunciaram nesta quarta-feira (10) como uma "provocação sem precedentes" a incursão de drones russos no espaço aéreo da Polônia, o que obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas.

Israel advertiu nesta quarta-feira (10) os adversários do país que não estão seguros em nenhum lugar, um dia após a ação militar contra os líderes do Hamas no Catar, que provocou uma rara crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país.

Israel ameaça atacar inimigos em qualquer lugar após ação militar no Catar

Chefe da Comissão Europeia propõe sanções contra ministros 'extremistas' de Israel

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira (10) sanções contra os ministros "extremistas" de Israel e uma suspensão parcial do acordo entre a União Europeia (UE) e o país diante da situação "inaceitável" em Gaza.

SIDI BOU SAID:

Flotilha com ajuda para Gaza denuncia segundo ataque com suposto drone

A flotilha que partiu com ativistas e ajuda humanitária para Gaza afirmou que mais um de seus barcos foi atacado na noite de terça-feira (9) perto da Tunísia, com o que suspeita ter sido um drone, após denunciar um incidente similar no dia anterior.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Peru enfrenta o desafio de conter o crescente negócio da extorsão

Motoristas de ônibus são baleados e explosivos detonados em frente a comércios e escolas. A extorsão floresce em Lima, em meio a uma polícia peruana que afirma não ter capacidade para desmantelar o negócio mais lucrativo do crime organizado.

-- EUROPA

PARIS:

Novo primeiro-ministro da França promete romper com o passado em meio a protestos

O novo primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, prometeu, nesta quarta-feira (10), uma ruptura com seus antecessores, ao assumir como o quinto chefe de Governo desde 2024, em meio aos protestos contra o presidente Emmanuel Macron que resultaram em dezenas de pessoas presas.

=== ECONOMIA ===

COPENHAGUE:

Novo Nordisk eliminará 9.000 postos de trabalho

O grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk anunciou nesta quarta-feira (10) que cortará 11% de sua força de trabalho, o equivalente a 9.000 funcionários, devido à concorrência cada vez maior que enfrenta em seus tratamentos contra a obesidade.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

OSLO:

A última viagem de três barcos vikings na Noruega

Com mais de mil anos de antiguidade, três barcos vikings superaram as provas do tempo e se preparam para o que deve ser sua última viagem, uma transferência de alto risco para seu destino final na Noruega.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

