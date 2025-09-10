Nova treinadora da seleção feminina da Espanha não descarta retorno de Jenni Hermoso

"Eu não vou descobrir quem é Jenni Hermoso, é uma lenda da seleção", disse Bermúdez no centro de treinamento em Las Rozas, nos arredores de Madri.

Apresentada nesta quarta-feira (9) como nova treinadora da seleção feminina da Espanha, Sonia Bermúdez elogiou a atacante Jenni Hermoso, afastada por sua antecessora, Montse Tomé, e não descartou seu retorno à equipe.

Além disso, quando jogadora, Bermúdez foi companheira de Hermoso, atualmente jogadora do Tigres do México, que deixou de ser convocada após os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e depois de ter sido protagonista involuntária do beijo não consentido que lhe foi dado pelo ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales durante a comemoração do título mundial de 2023, episódio que acabou custando o cargo do dirigente.

"Agora ela está jogando no México. Ainda não posso dar pistas da lista" de convocadas, disse a treinadora, que ressaltou que conta com todas as jogadoras, também em referência a Mapi León, do Barcelona, que pediu dispensa da seleção.

"Começamos do zero. Vamos tentar trazer as melhores", continuou Bermúdez, que estreará contra a Suécia na semifinal da Liga das Nações, em que a Espanha é a atual campeã.

"Adoro o desafio. Não vejo melhor cenário para começar do que uma semifinal. O que eu quero passar é que não se pode cansar de ganhar. Estou ansiosa para começar. O que queremos é ganhar essa Nations", concluiu