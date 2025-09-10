Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar
O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou nesta quarta-feira (10) que o ataque israelense em Doha contra o Hamas matou a esperança para os reféns em Gaza, ao pedir que seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, seja "levado à Justiça".
"Acho que o que Netanyahu fez ontem [terça-feira] simplesmente matou qualquer esperança para esses reféns", declarou Al Thani à CNN.
