Nepal: militares retomam controle de Katmandu após onda de protestos violentos

Na noite da véspera, o exército nepalês informou à população que iria às ruas para restabelecer a lei e a ordem, após a polícia fracassar em tentar conter os protestos dos últimos dias. Os militares disseram ainda que 27 suspeitos de saque foram presos.

As forças armadas do Nepal ocuparam as ruas de Katmandu e decretaram um toque de recolher nesta quarta-feira, 10, um dia após milhares de manifestantes terem invadido e incendiado prédios do governo e residências de políticos.

As manifestações violentas começaram após o governo nepalês ter proibido o funcionamento de redes sociais no país, como forma de conter protestos virtuais contra a elite política do país.

O primeiro-ministro K.P. Sharma Oli, de 73 anos, renunciou ao cargo na terça-feira, 9. Rajyalaxmi Chitrakar, mulher do ex-premiê Jhalanath Khanal, morreu em decorrência de queimaduras após a residência do casal ser incendiada por manifestantes.

Ao menos 22 pessoas morreram em meio à onda de violência no Nepal. Fonte: Associated Press*.

