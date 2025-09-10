Macron nomeia o sétimo premiê francês de seu mandato

Presidente da França nomeou Sébastien Lecornu, até então ministro da Defesa, como novo primeiro-ministro do país. Ele sucede o centrista François Bayrou, que renunciou após perder moção de confiança no Parlamento.O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou nesta terça-feira (09/09) Sébastien Lecornu, de 39 anos, membro do partido Renascimento e até então ministro da Defesa, como novo primeiro-ministro do país. Macron confiou a Lecornu "a tarefa de consultar as forças políticas representadas no Parlamento com vistas à aprovação de um orçamento nacional e à construção dos acordos essenciais para as decisões que serão tomadas nos próximos meses”, detalhou a Presidência francesa em comunicado. Um dos fatores-chave para a promoção de Lecornu teria sido sua proximidade com Macron, que já queria nomeá-lo premiê em dezembro de 2024, em detrimento do centrista François Bayrou, que apresentou nesta terça sua renúncia após perder de forma esmagadora uma moção de confiança na Assembleia Nacional. Três antecessores não resistiram um ano O ex-integrante do partido de centro-direita Os Republicanos é o sétimo primeiro-ministro nomeado por Macron durante seu mandato. Seus três últimos predecessores, Gabriel Attal, Michel Barnier e François Bayrou, tiveram mandatos que não chegaram a um ano. Os dois últimos caíram em moções na Assembleia Nacional, após um acordo circunstancial entre a ultradireita de Marine Le Pen e a esquerda. Se o novo chefe do governo não quiser acabar como seus dois antecessores, terá que chegar a um acordo de não agressão na Assembleia Nacional, seja com o grupo de extrema-direita ou com parte dos progressistas, a priori os socialistas. Em plena incerteza social e econômica que a França atravessa, sob a pressão dos mercados e dos protestos sociais, o projeto de Orçamento de 2026, que deve ser apresentado em outubro, será o primeiro teste para o primeiro-ministro. Lecornu, que assume suas novas funções nesta quarta-feira, tem a missão de apresentar seu gabinete ministerial nos próximos dias. md (EFE, AFP)