Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas após inundações nas ilhas de Bali e Flores, na Indonésia, indicou a agência nacional de gestão de catástrofes nesta quarta-feira (10).

Desde terça-feira, as chuvas torrenciais provocaram inundações em quatro distritos de Bali, levando as autoridades a retirarem 200 pessoas, informou o porta-voz da agência, Abdul Muhari, em um comunicado.

Muhari detalhou que nove pessoas foram encontrada sem vida em Bali nesta quarta-feira e outras duas estão desaparecidas.

Cerca de 85 pessoas foram levadas a abrigos temporários no distrito de Jembrana, a sudoeste de Bali, segundo o porta-voz, e outras 108 encontraram refúgios em outros locais.

As inundações também atingiram a ilha de Flores, onde 18 localidades ficaram isoladas, indicou a mesma fonte.

O chefe da agência nacional de gestão de catástrofes, Suharyanto, indicou que quatro pessoas morreram no distrito de Nagekeo devido às fortes chuvas.

A Indonésia é propensa a enchentes repentinas e deslizamentos de terra durante a temporada chuvosa, que geralmente vai de novembro a abril. No entanto, as fortes precipitações também podem ocorrer fora deste período.

A mudança climática também aumentou a intensidade das tempestades, resultando em chuvas mais intensas, inundações repentinas e ventos mais violentos.

mrc/ebe/djb/ial/mm/sag/hgs/yr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar