Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco

A Global Sumud Flotilla (GSF), iniciativa de ajuda internacional para entregar suprimentos vitais a Gaza, disse nesta quarta-feira (10) que um de seus barcos foi atacado por um drone em um porto da Tunísia, o segundo ataque desse tipo em dois dias.

A GSF, que está tentando romper o bloqueio naval de Israel e entregar ajuda humanitária a Gaza, devastada pela guerra, usando barcos civis, informou em comunicado que todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.

A GSF relatou o primeiro ataque nessa terça-feira (9), afirmando que uma de suas embarcações havia sido atingida por um drone em águas tunisianas no porto de Sidi Bou Said, segundo informações que as autoridades do país disseram ser falsas.

Um porta-voz da Guarda Costeira da Tunísia não respondeu a uma ligação da Reuters.

Um dos organizadores da flotilha acusou Israel de realizar o ataque.