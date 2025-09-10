Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA tem inesperada queda de preços ao produtor

Autor AFP
Tipo Notícia

Os preços ao produtor nos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (10), impulsionados em parte por uma recessão nos setores de energia e comércio. 

O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,1% em relação ao mês anterior, de acordo com dados do Departamento do Trabalho, enquanto os analistas esperavam um aumento de 0,3%. A última queda mensal deste tipo foi registrada em abril.

Esses dados são divulgados enquanto os responsáveis políticos tentam avaliar os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e foram publicados exatamente uma semana antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) sobre política monetária e taxas de juros.

Uma inflação persistentemente elevada pode dificultar o corte das taxas pelo Fed.

No entanto, a inflação moderada, juntamente com um mercado de trabalho debilitado, faz com que os analistas esperem que o banco central adote um recorde de 25 pontos-base este mês.

Ao contrário do índice de preços ao consumidor (IPC), que mede as variações nos preços dos bens e serviços pagos pelos consumidores, o IPP mede a evolução dos preços dos bens e serviços produzidos pelas empresas.

