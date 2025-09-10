Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dezenas de detidos no início de jornada de bloqueios na França

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Mais de 50 pessoas foram detidas nesta quarta-feira (10) na região de Paris no início de uma jornada de protestos convocados pelas redes sociais com o lema "Vamos bloquear tudo" para expressar sua rejeição ao governo francês. 

Durante a madrugada, centenas de jovens tentaram bloquear uma garagem de ônibus urbanos e vários pontos do anel viário de 35 quilômetros que circunda Paris, mas foram retirados pela polícia.

Às 7h30 (2h30 de Brasília), as autoridades anunciaram que quase 6.000 policiais e gendarmes estavam mobilizados na capital e que 51 pessoas foram detidas em Paris e seus subúrbios.

O estopim dos protestos foi o projeto de orçamento para 2026, que provocou a queda do primeiro-ministro François Bayrou na segunda-feira. Ele planejava cortes de 44 bilhões de euros (51,6 bilhões de dólares, 279 bilhões de reais) e a eliminação de dois feriados.

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou na terça-feira como novo primeiro-ministro o atual ministro da Defesa, Sébastien Lecornu. A transferência de poder com Bayrou está prevista para esta quarta-feira.

As autoridades anunciaram a mobilização de quase 80.000 agentes em todo o país durante os protestos, que pretendem bloquear empresas, rodovias e universidades, mas cujo alcance é desconhecido até o momento.

As forças de segurança também desativaram rapidamente um bloqueio de uma garagem de bondes em Bordeaux, no oeste da França. Manifestantes também tentaram bloquear a rodovia A10 perto de Poitiers.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, reiterou nesta quarta-feira que deu ordens aos policiais para "não tolerar violência, depredação, bloqueio e ocupação de infraestruturas essenciais".

As autoridades temem que os protestos se transformem em um movimento como o dos "coletes amarelos" (2018-2019), que abalou o primeiro mandato de Macron. Os sindicatos também convocaram uma greve para 18 de setembro.

Tags

governo

