Catar envia carta à ONU em que denuncia 'covarde ataque israelense' contra seu território

O governo do Catar enviou, nesta quarta-feira, 10, uma mensagem ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e ao presidente do Conselho de Segurança neste mês, Sangjin Kim, denunciando o "covarde ataque israelense" que atingiu prédios residenciais em Doha onde viviam membros do Escritório Político do Hamas. O comunicado foi entregue pela representante permanente do Catar na ONU, Sheikha Alya Ahmed bin Saif al-Thani.

Ao reiterar a condenação, o Catar afirmou que "não tolerará esse comportamento imprudente de Israel e a contínua desestabilização da segurança regional, nem qualquer ato que tenha como alvo sua segurança e soberania".