Carney: Canadá está com Otan e vigilante contra tentativa russa de ampliar conflito na Ucrânia

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o país está "ao lado" da Polônia e de seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após a invasão de drones russos no espaço aéreo polonês na noite da terça-feira - classificada por Carney como "imprudente e escalatória". "Putin demonstra mais uma vez seu total desrespeito pelo caminho da paz. As ações da Rússia ressaltam a importância de nosso apoio firme à Ucrânia", diz o premiê.

Ele alerta que o país seguirá "coordenando de perto" com os poloneses e a Otan e se manterá "vigilante" às tentativas da Rússia de "prolongar o conflito".