Canadá "avalia" relação com Israel após ataques no Catar

Autor AFP
AFP Autor
O Canadá anunciou nesta quarta-feira (10) que "avalia" a relação com Israel, após os "inaceitáveis" ataques israelenses no Catar contra líderes do movimento Hamas, segundo a chanceler Anita Anand.

"Estamos avaliando a relação com Israel. O ataque de ontem no Catar foi inaceitável. Foi uma violação do espaço aéreo catariano", disse Anand à imprensa.

A chanceler lembrou que seu país se prepara para reconhecer o Estado da Palestina, uma decisão que deverá ser oficializada durante a Assembleia Geral da ONU no fim de setembro.

Trata-se de uma mudança na política externa do Canadá que Israel condenou firmemente.

Anand reiterou que a prioridade do Canadá é "trabalhar pela paz no Oriente Médio" e mencionou a importância de resolver prontamente a crise humanitária em Gaza.

