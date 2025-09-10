Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardeios israelenses no Iêmen deixam mais de 30 mortos

Autor AFP
Tipo Notícia

Pelo menos 35 pessoas morreram e mais de uma centena ficaram feridas em bombardeios israelenses contra infraestruturas dos huthis no Iêmen, indicou o grupo rebelde, que controla a capital e amplas partes do país.

"O número de mártires entre os cidadãos vítimas do pérfido crime sionista aumentou para 35", declarou na rede X o porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, assinalando ainda 131 feridos.

Em um primeiro balanço, havia informado de nove mortos e 118 feridos.

Israel confirmou que bombardeou "alvos militares" huthis em Saná e na região de Al Jawf, no norte do Iêmen. Na véspera, havia anunciado que interceptou um míssil disparado a partir desse país.

A televisão dos huthis, Al Masirah, informou sobre vários mortos em um edifício das forças huthis que foi atingido. "Mártires, feridos e várias casas danificadas no ataque israelense", apontou o canal.

"Nossas defesas aéreas enfrentam atualmente aviões israelenses que lançam uma agressão contra nosso país", declarou no Telegram o porta-voz militar huthi, Yahya Saree.

Segundo dois jornalistas da AFP em Saná, o bombardeio atingiu um edifício utilizado pelas forças armadas huthis. A Al Masirah também indicou que os bombardeios atingiram edifícios governamentais em Jawf.

Entre os alvos dos israelenses havia "campos militares onde foram identificados membros do regime terrorista; a sede das relações públicas militares dos huthis e um local de armazenamento de combustível", precisou o Exército.

Esse ataque ocorreu três dias depois de um drone lançado do Iêmen ferir um homem no aeroporto de Ramon, no sul de Israel.

Em 28 de agosto, o então primeiro-ministro iemenita, Ahmed Ghaleb Naser al Rahawi, nove ministros e dois funcionários de seu gabinete morreram em um bombardeio israelense em Saná.

Após esse ataque, os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, prometeram intensificar suas ações contra Israel.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Hamas e o Exército israelense, em outubro de 2023, os huthis lançaram numerosos ataques com drones e mísseis contra Israel. O grupo afirma que atua em solidariedade com os palestinos.

Em resposta, Israel lançou vários ataques contra o Iêmen, dirigidos a portos controlados pelos huthis e contra a capital.

