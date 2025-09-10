Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA

O jovem influenciador de direita Charlie Kirk, um importante aliado do presidente americano, Donald Trump, foi baleado nesta quarta-feira (10) em um evento público em uma universidade dos Estados Unidos. Kirk estava na Utah Valley University, no oeste do país, quando ocorreu o incidente, informaram CNN e Fox News. Seu estado de saúde ainda não é conhecido.

Um vídeo do local dos fatos mostra Kirk falando sob uma tenda em frente a milhares de pessoas, quando se ouve o som de um único disparo. Kirk cai em sua cadeira e gritos de pânico são ouvidos entre o público. "Todos devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um grande cara do começo ao fim. Que Deus o abençoe!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. Christine Nelson, da polícia da Utah Valley University, confirmou apenas que "houve disparos" e pediu "às pessoas que permaneçam em suas casas". Um alerta enviado aos estudantes informou que uma pessoa havia sido detida. "Foi dado um único tiro no campus contra um orador visitante. A polícia está investigando; o suspeito está detido", dizia o alerta, segundo o meio local Deseret News.