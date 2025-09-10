AIEA alerta sobre aumento do risco nuclear em usinas da Ucrânia

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas (AIEA), Rafael Grossi, alertou que o risco nuclear em usinas da Ucrânia aumentaram nos últimos dias, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10, pela instituição. "Times na Ucrânia ouviram explosões e outros indícios de atividade militar intensa na madrugada, ampliando preocupações sobre os perigos para a segurança durante o conflito armado com a Rússia", disse.

Grossi destacou preocupações particularmente com as usinas de Khmelnytskyy e Rivne, que tiveram relatos de drones e fogo cruzado em suas proximidades. "A atenção do mundo esteve, corretamente, direcionada à situação extremamente desafiadora da usina de Zaporizhzhya, localizada na linha de frente de combate. Contudo, a segurança ainda é extremamente vulnerável nas outras quatro usinas em que temos equipes posicionadas", apontou.