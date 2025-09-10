Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIEA alerta sobre aumento do risco nuclear em usinas da Ucrânia

Autor Agência Estado
O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas (AIEA), Rafael Grossi, alertou que o risco nuclear em usinas da Ucrânia aumentaram nos últimos dias, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10, pela instituição. "Times na Ucrânia ouviram explosões e outros indícios de atividade militar intensa na madrugada, ampliando preocupações sobre os perigos para a segurança durante o conflito armado com a Rússia", disse.

Grossi destacou preocupações particularmente com as usinas de Khmelnytskyy e Rivne, que tiveram relatos de drones e fogo cruzado em suas proximidades. "A atenção do mundo esteve, corretamente, direcionada à situação extremamente desafiadora da usina de Zaporizhzhya, localizada na linha de frente de combate. Contudo, a segurança ainda é extremamente vulnerável nas outras quatro usinas em que temos equipes posicionadas", apontou.

O diretor da AIEA voltou a pedir que a atividade militar no entorno das usinas seja interrompida imediatamente ou restringida ao máximo em suas proximidades. "Um acidente nuclear grave não está no interesse de ninguém e deve ser evitado a qualquer custo", afirmou.

Na segunda-feira, Grossi já havia alertado que a situação na usina nuclear de Zaporizhzhya continua precária, com seis dos seus sete pilares comprometidos e atividades militares muito próximas da sua região.

