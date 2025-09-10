AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe - (até 12)
NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 16)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30
NOVA YORK (Estados Unidos) - 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro - 13H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Europa
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00
VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 12)
SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor dos EUA em setembro - 12H00
Europa
(+) Syros (Grécia) - Barco grego parte para se juntar à flotilha de Barcelona para Gaza -
SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025
Ásia-Pacífico
TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' -
DOMINGO, 14 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
TORONTO (Canadá) - Premiação do Festival Internacional de Cinema de Toronto - 12H00
(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Indígenas realizam caminhada com tochas para exigir a libertação de líderes detidos - 13H00
(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Celebrações pela independência da Guatemala - 20H00
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Greve Global pelo Clima -
Europa
VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA - (até 19)
TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 17)
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião informal de chanceleres do Mercosul - 17H00
Europa
(+) WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado - (até 18)
QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros - 19H30