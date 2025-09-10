AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe - (até 12) NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 16) WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30

NOVA YORK (Estados Unidos) - 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro - 13H00 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro) Europa

VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00 VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 12) SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025