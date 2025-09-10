Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe -  (até 12)

 NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York -  (até 16)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro -  10H30

 NOVA YORK (Estados Unidos) - 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro -  13H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

Europa

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  07H00

 VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores -  (até 12)

SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor dos EUA em setembro -  12H00

Europa

 (+) Syros (Grécia) - Barco grego parte para se juntar à flotilha de Barcelona para Gaza - 

SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025

Ásia-Pacífico

 TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' - 

DOMINGO, 14 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 TORONTO (Canadá) - Premiação do Festival Internacional de Cinema de Toronto -  12H00

 (+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Indígenas realizam caminhada com tochas para exigir a libertação de líderes detidos -  13H00

 (+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Celebrações pela independência da Guatemala -  20H00

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Greve Global pelo Clima - 

Europa

 VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA -  (até 19)

TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias -  (até 17)

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião informal de chanceleres do Mercosul -  17H00

Europa

 (+) WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado -  (até 18)

QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária -  16H30

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros -  19H30

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar