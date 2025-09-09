UE impõe multa bilionária a Google por práticas abusivas

Gigante da tecnologia foi multada em 2,9 bilhões de euros por favorecer seus próprios serviços de publicidade. Empresa afirmou que recorrerá, enquanto Trump condenou a multa como "discriminatória".A Comissão Europeia impôs nesta sexta-feira (05/09) uma multa de 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) ao Google por práticas abusivas de publicidade online. "O Google abusou de sua posição dominante em tecnologia de publicidade, prejudicando editores, anunciantes e consumidores. Esse comportamento é ilegal de acordo com as regras antitruste da UE", disse a chefe de concorrência da União Europeia, Teresa Ribera. A comissão ordenou que a gigante tecnológica americana pusesse fim às suas "práticas de auto-preferência" e tomasse medidas para acabar com os "conflitos de interesses" ao longo da cadeia de abastecimento da tecnologia publicitária. A multa surge apesar das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar a UE caso o bloco emita regulamentos que afetem as big techs americanas. O que disse o Google sobre a multa? A empresa afirmou que a multa era "injustificada" e que iria recorrer, classificando a decisão como "errada". "Isso impõe uma multa injustificada e exige mudanças que prejudicarão milhares de empresas europeias, tornando mais difícil para elas ganharem dinheiro", afirmou Lee-Anne Mulholland, diretora global de assuntos regulatórios da empresa, em comunicado. Trata-se da terceira multa anunciada contra o Google em uma semana. Um júri federal dos EUA ordenou na terça-feira que a gigante da tecnologia pague 425 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) por coletar informações de smartphones, mesmo quando os usuários optaram por configurações de privacidade. No mesmo dia, a autoridade de proteção de dados da França multou a empresa em 325 milhões de euros (R$1,8 bilhão) por não respeitar a lei sobre cookies da internet. Trump promete retaliar Donald Trump foi rápido em condenar a multa, dizendo que a Europa estava "efetivamente tirando dinheiro que, de outra forma, iria para investimentos e empregos americanos". "Muito injusto, e o contribuinte americano não vai aceitar isso! Como eu disse antes, meu governo NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem", disse Trump em uma postagem em sua rede social. Trump afirmou que aplicaria tarifas comerciais se a UE continuasse a penalizar empresas americanas. O presidente jantou na quinta-feira na Casa Branca com vários magnatas da tecnologia, incluindo executivos e fundadores da Apple, Google e Microsoft. O presidente também manifestou insatisfação com uma multa que a UE cobrou da Apple. "Eles deveriam receber seu dinheiro de volta!", escreveu Trump. "Não podemos permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana e, se isso acontecer, serei forçado a iniciar um processo da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas contribuintes." Trump ameaçou com novas tarifas da UE para "anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas a estas empresas americanas contribuintes". (DW, AP)