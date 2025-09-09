Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin (funcionário)

Os Estados Unidos estão dispostos a aumentar as tarifas aduaneiras cobradas dos compradores de petróleo russo se a União Europeia adotar medidas similares para reduzir a receita que Moscou precisa para a guerra na Ucrânia, disse à AFP um alto funcionário americano nesta terça-feira (9).

Trump propôs tarifas de 50% a 100% a países como China e Índia, ao intervir em uma reunião de altos funcionários americanos e europeus sobre estas possíveis medidas contra a Rússia, afirmou este alto funcionário, sem dar mais detalhes.