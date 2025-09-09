Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Assim que souberam, os Estados Unidos informaram ao Catar que as forças israelenses estavam atacando a residência onde altos dirigentes do Hamas estavam em Doha, revelou Leavitt.

O presidente americano, Donald Trump, "lamenta profundamente" que o ataque perpetrado por Israel, nesta terça-feira (9), contra a cúpula do Hamas tenha ocorrido no Catar, "um aliado dos Estados Unidos", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Bombardear unilateralmente o Catar, uma nação soberana e um aliado próximo dos Estados Unidos que trabalha arduamente, com coragem e assumindo riscos para negociar a paz, não promove os objetivos de Israel nem dos Estados Unidos", declarou a porta-voz à imprensa.

Ter atacado esse local "deixa uma impressão muito ruim" em Trump, precisou, acrescentando, no entanto, que "eliminar o Hamas" é "um objetivo louvável".

"O presidente Trump acredita que esse incidente infeliz poderia servir como uma oportunidade para a paz", acrescentou a porta-voz.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia assegurado em Jerusalém que a guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente Trump.