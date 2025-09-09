Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

O presidente Donald Trump "lamenta profundamente" que o ataque perpetrado por Israel, nesta terça-feira (9), contra a cúpula do Hamas tenha ocorrido no Catar, "um aliado dos Estados Unidos", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Assim que souberam, os Estados Unidos informaram ao Catar que as forças israelenses estavam atacando a residência onde altos dirigentes do Hamas estavam em Doha, revelou Leavitt.

