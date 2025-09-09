Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina ordem para intensificar fiscalização de anúncios farmacêuticos

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta terça-feira uma ordem executiva pedindo uma intensificação da aplicação federal das regras para anúncios farmacêuticos.

Em conjunto com a ordem, a Food and Drug Administration (FDA) afirmou que está enviando milhares de cartas de aplicação da lei para fabricantes de remédios relacionadas a anúncios enganosos.

Além disso, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos está planejando fechar o que a administração vê como uma brecha que permite que certos anúncios forneçam descrições abreviadas dos efeitos colaterais de remédios.

O esforço de aplicação da lei tem como alvo anúncios de TV de fabricantes de medicamentos, bem como postagens de influenciadores de mídia social e publicidade de telessaúde, disseram funcionários da administração.

As empresas farmacêuticas gastaram mais de US$ 10 bilhões em anúncios de medicamentos prescritos no ano passado, com as 10 principais marcas representando US$ 3,3 bilhões, de acordo com uma análise da MediaRadar. Isso inclui publicidade na televisão, redes de streaming, sites e outros meios.

