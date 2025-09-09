Suspeito de introduzir gás lacrimogêneo no aeroporto de Heathrow é detido pela polícia de Londres

A área de check-in do principal aeroporto internacional do Reino Unido foi evacuada por cerca de três horas na tarde de segunda-feira, enquanto os serviços de emergência investigavam um "possível incidente com materiais perigosos".

A polícia de Londres anunciou, nesta terça-feira (9), a detenção de um suspeito de introduzir gás lacrimogêneo no aeroporto de Heathrow, o que provocou na segunda-feira (8) o fechamento temporário da área do check-in do Terminal 4.

"Após as investigações urgentes, um homem de 57 anos foi preso sob suspeita de posse de arma de fogo (spray CS) e por causar um incômodo público", declarou um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres.

Após inspecionar a área, "os agentes da polícia localizaram uma lata do que se acredita ser spray de gás CS. Acredita-se que esta substância provocou uma reação nas pessoas que estavam dentro do aeroporto", indicou a polícia.

O spray CS é um agente de controle de distúrbios, também conhecido como gás lacrimogêneo, que pode causar uma sensação de ardor nos olhos, na garganta, nos pulmões e na pele.

A polícia informou que cerca de 20 pessoas apresentaram sintomas de irritação e foram atendidas, embora o spray "não tenha causado lesões que colocassem a vida em perigo nem mudanças permanentes na saúde".