'Super Mario', o jogo que completa 40 anos crescendo com seus fãs

Cercado por milhares de objetos com a imagem do famoso encanador da Nintendo, Kikai, de 40 anos, afirma que sua vida "seria completamente diferente" sem Mario, o herói bigodudo do gigante japonês de jogos eletrônicos que completa quatro décadas esta semana. "Super Mario Bros.", lançado no Japão em 13 de setembro de 1985, revolucionou a indústria, em particular por ser um dos primeiros títulos em que o protagonista avança de forma horizontal na tela, em um universo repleto de cores.

"Meu pai comprou o jogo e eu jogo desde que me lembro", conta Kikai à AFP, em seu escritório, onde possui "entre 20.000 e 30.000 objetos" relacionados ao Mario. Bonecos, pelúcias, tapetes... Na casa desse colecionador, o rosto redondo e jovial do encanador está por toda parte. Assim como ele, várias gerações de jogadores ficaram fascinados com o personagem criado pelo japonês Shigeru Miyamoto e que apareceu pela primeira vez em 1981 com o nome de "Jumpman" no jogo de arcade "Donkey Kong". Ele virou oficialmente Mario em 1983 com o jogo "Mario Bros." para esse tipo de máquinas e alcançou fama graças ao "Super Mario Bros.", um sucesso mundial lançado para o console Famicom da Nintendo (também conhecido como NES) e do qual foram vendidos mais de 40 milhões de unidades.

- "Acidente feliz" - "É um acidente feliz, porque inicialmente este personagem não era de forma alguma destinado a se tornar um ícone dos videogames", destaca Alexis Bross, coautor do livro "Générations Mario" (Gerações Mario). Um macacão azul para que fosse melhor visualizado, um boné vermelho para evitar desenhar o cabelo... No começo, o personagem era "puramente funcional, com fortes limitações técnicas", porque Mario era composto por poucos pixels na tela.

"Mario Kart", "Mario Golf", "Mario Tennis"... o personagem viveu muitas aventuras e mudanças, junto com seu irmão Luigi e seu inimigo Bowser. Ele também protagonizou a transição dos jogos de 2D para 3D no lançamento do Nintendo 64 em 1996. Aos poucos, tornou-se uma figura "transgeracional" e "tranquilizadora", afirma Alexis Bross. "É um homem comum, muito próximo de nós, que inicialmente não tem poderes e está um pouco preso no tempo". - "Nostalgia dos pais" -

Diante do sucesso de jogos como "Fortnite" ou "Roblox", principalmente entre os mais jovens, Mario conta com "a nostalgia dos pais", que continuam comprando e jogando com seus filhos, explica Rhys Elliott, analista da Alinea. A Nintendo, ciente do cenário, acaba de lançar no Japão uma linha de roupas e acessórios para as crianças. A série de produtos derivados vai de mochilas até relógios de luxo, passando por itens de Lego. Mario tem seus próprios parques de diversões no Japão e nos Estados Unidos.