Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Príncipe Lorenzo da Bélgica reconhece ser pai biológico de jovem de 25 anos

Príncipe Lorenzo da Bélgica reconhece ser pai biológico de jovem de 25 anos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O príncipe Lorenzo da Bélgica, irmão mais novo do rei Felipe, reconheceu, nesta terça-feira (9), ser o pai biológico de um jovem de 25 anos, nascido de um relacionamento com uma ex-modelo e cantora antes de seu casamento, em 2003.

"Reconheço ser o pai biológico de Clement Vandenkerckhove. Durante os últimos anos, mantivemos conversas abertas e sinceras sobre este tema", escreveu Lorenzo, de 61 anos, em um comunicado difundido pela agência de imprensa belga.

Ele não é o primeiro caso de filiação oculta que abala a monarquia belga. 

Em 2020, o pai de Lorenzo, o rei emérito Alberto II, foi obrigado a se submeter a um exame de DNA no âmbito de um processo judicial e admitiu ser o progenitor de Delphine, nascida fora do casamento em 1968.

Há alguns anos, a televisão flamenga já havia se interessado por Vandenkerckhove, apresentando-o em um programa junto com sua mãe e questionando-o sobre sua filiação, perguntas que ele havia evitado com um sorriso.

E nos anos 1990, a mídia belga já havia repercutido os persistentes rumores sobre o relacionamento do príncipe Lorenzo com a cantora Wendy Van Wanten, cujo nome de registro é Iris Vandenkerckhove.

Lorenzo de Saxe-Cobourg se casou com Claire Coombs em abril de 2003. Teve três filhos com este mulher de origem britânica: Louise, nascida em fevereiro de 2004, e os gêmeos Nicolas e Aymeric, nascidos em dezembro de 2005.

mad/jca/mr/sag/mb/rm/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar