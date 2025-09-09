Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos violentos contra bloqueio de redes sociais

O primeiro-ministro do Nepal, Khadga Prasad Oli, renunciou nesta terça-feira, 9, após os protestos contra o bloqueio temporário das redes sociais no país se tornarem cada vez mais violentos e se ampliarem para críticas abrangentes ao seu governo e a acusações de corrupção entre a elite política. Os atos - apelidados de "manifestações da Geração Z" - foram liderados por jovens, indignados com o bloqueio de várias plataformas, como o Facebook e o X (antigo Twitter), e tomaram conta da capital do país, Katmandu. A polícia atirou contra os manifestantes e matou 19 pessoas, além de deixar mais de 400 feridos.

O governo nepalês alegou que as empresas responsáveis por essas redes sociais não haviam se registrado nem se submetido à supervisão estatal e, por esse motivo, seriam proibidas de operar no país. Os sites foram reativados na terça-feira, mas os protestos continuaram, impulsionados pela indignação com a morte de manifestantes. As casas de alguns dos principais líderes do Nepal e o prédio do Parlamento foram incendiados. O aeroporto de Katmandu foi fechado e helicópteros do Exército transportaram ministros para locais seguros. Entre as principais críticas dos manifestantes, está o fato de os filhos dos líderes políticos desfrutarem de um estilo de vida luxuoso e de inúmeras vantagens, enquanto a maioria dos jovens do país enfrenta dificuldades para encontrar emprego.

Com o desemprego juvenil atingindo 20% no ano passado, segundo o Banco Mundial, o governo nepalês estima que mais de 2 mil jovens deixem o país diariamente em busca de trabalho no Oriente Médio ou no sudeste asiático. "Estou aqui para protestar contra a corrupção generalizada em nosso país", disse o estudante Bishnu Thapa Chetri. "O país chegou a um ponto tão ruim que, para nós, jovens, não há motivos para ficar." Foco no governo

Jornais locais e vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram manifestantes atacando as residências dos principais líderes políticos em Katmandu e arredores nesta terça-feira, 9. A casa particular de Oli estava entre as que foram incendiadas, assim como as do presidente, Ram Chandra Paudel, do ministro do Interior, Ramesh Lekhak, e do líder do Congresso Nepalês - o maior partido do país, que faz parte da coalizão governamental -, Sher Bahadur Deuba. A família de Oli estava na residência oficial no momento. A casa do líder do Partido Comunista do Nepal (Maoísta), Pushpa Kamal Dahal, que faz parte da oposição, também foi incendiada.

Um toque de recolher foi imposto na capital e em outras cidades, e as escolas em Katmandu foram fechadas - mas vários protestos continuaram na capital, apesar das medidas. "Punam os assassinos do governo. Parem de matar crianças", gritavam os manifestantes, referindo-se às mortes ocorridas nos protestos desta segunda-feira. Eles culparam o governo nepalês pelo fato de a polícia ter atirado contra o público. As autoridades usaram alto-falantes para tentar convencê-los a voltar para casa. "Estamos aqui para protestar porque nossos jovens e amigos estão sendo mortos, estamos aqui para ver que justiça seja feita e que o atual regime seja destituído", disse Narayan Acharya, que estava entre os manifestantes do lado de fora da parede danificada do prédio do Parlamento nesta terça-feira. "Khadga Prasad Oli deve ser expulso."