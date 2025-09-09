Obesidade supera pela primeira vez a desnutrição entre menores de 5 a 19 anos, alerta Unicef

A obesidade disparou nos últimos anos entre crianças e adolescentes, bombardeados pela publicidade de alimentos ultraprocessados, tornando-se a principal forma de má nutrição entre os 5 e 19 anos a nível mundial neste ano, superando inclusive a desnutrição, alertou o Unicef nesta terça-feira (9). "Hoje, quando falamos de má nutrição, já não nos referimos apenas a crianças com baixo peso", comentou Catherine Russell, diretora-geral da agência da ONU. "A obesidade é um problema crescente que pode repercutir na saúde e no desenvolvimento infantil", acrescentou.

Embora a luta para reduzir a fome no mundo esteja dando frutos em certa medida, com a prevalência do peso inferior ao normal em crianças e adolescentes mostrando tendência de queda ao passar de 13% para 10% entre 2000 e 2022 no grupo etário de 5 a 19 anos, segundo dados coletados em 190 países. No mesmo período, o sobrepeso disparou: o número de jovens de 5 a 19 anos afetados entre 2000 e 2022 por essa condição dobrou de 194 milhões para 391 milhões. E o aumento é ainda mais acentuado no caso da obesidade, uma forma mais grave de sobrepeso associada a distúrbios metabólicos como o diabetes e certos tipos de câncer, que às vezes vem acompanhada de baixa autoestima, ansiedade e depressão. Em 2022, 8% dos jovens de 5 a 19 anos em nível mundial (163 milhões) sofriam de obesidade, em comparação com 3% no ano 2000.

- "Fracasso da sociedade" - Com base nessas duas tendências opostas, o Unicef estima que "2025 marca um ponto de inflexão histórico": "Pela primeira vez, a prevalência mundial da obesidade entre crianças e adolescentes em idade escolar supera a da insuficiência de peso (9,4% contra 9,2%)". Isso equivale a 188 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos vivendo com essa doença crônica, segundo essas projeções.

O principal culpado: um ambiente tóxico criado pela indústria de alimentos ultraprocessados e suas "práticas comerciais antiéticas" voltadas para o lucro, aponta o Unicef. As crianças "são bombardeadas por publicidade de comida pouco saudável", inclusive nas escolas, onde estão expostas a bebidas ultra-adoçadas e lanches ultraprocessados pobres em nutrientes, explicou à AFP Katherine Shats, uma das autoras do relatório. Esses produtos costumam ser mais baratos do que os alimentos frescos, frutas, verduras e proteínas, que estão sendo gradualmente substituídos na dieta familiar.

Mas o Unicef insiste: a culpa não é das crianças nem de suas famílias, mas sim de um "fracasso da sociedade". A agência da ONU para a infância também rejeita o "mito" que cerca o esporte: é "impossível escapar das consequências para a saúde" da comida industrializada "apenas por meio da atividade física". - "Necessidade urgente" -