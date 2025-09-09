Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar 'imediatamente' se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

A guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o movimento islamista palestino Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (9).

"Israel aceitou os princípios, a proposta apresentada pelo presidente Trump para colocar fim à guerra, começando com a libertação imediata de todos os nossos reféns", declarou Netanyahu em um ato celebrado na embaixada americana em Jerusalém.

"Se a proposta do presidente Trump for aceita, a guerra pode terminar imediatamente", acrescentou.

