Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

Centenas de manifestantes incendiaram, nesta terça-feira (9), o Parlamento do Nepal, apesar da renúncia do primeiro-ministro, em meio aos protestos contra o governo que na segunda-feira deixaram pelo menos 19 mortos. "Centenas de pessoas invadiram o Parlamento e incendiaram o edifício principal", declarou à AFP um porta-voz da secretaria da Câmara, Ekram Giri.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça envolvendo o edifício, no coração de Katmandu, a capital nepalesa. As manifestações começaram na segunda-feira para protestar contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e para denunciar a corrupção. Pelo menos 19 pessoas morreram, e segundo a Anistia Internacional, a polícia usou munições reais contra os manifestantes. As autoridades suspenderam posteriormente o bloqueio, que afetava, entre outros, Facebook, YouTube, X e LinkedIn, acusados de não se registrarem junto às autoridades no período estabelecido.

Nesta terça-feira, apesar do toque de recolher, grupos de jovens manifestantes saíram às ruas de Katmandu e atacaram durante todo o dia edifícios públicos e residências de líderes políticos. Alguns conseguiram se apoderar das armas de fogo dos policiais encarregados de proteger o complexo governamental de Singha Durbar, constatou um jornalista da AFP. A residência do primeiro-ministro Sharma Oli, de 73 anos, também foi incendiada, segundo um fotógrafo da AFP.

O chefe de governo anunciou sua renúncia ao meio-dia "com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política", declarou em uma carta dirigida ao presidente Ramchandra Paudel. - "O futuro nos pertence" - "O governo caiu, os jovens venceram e assumiram o controle do país", celebrou um manifestante, Sudan Gurung. "O futuro é nosso", sentenciou.

Vários dos participantes, em sua maioria homens jovens, agitavam a bandeira nacional enquanto tentavam escapar dos canhões de água usados pelas forças de segurança. O aeroporto de Katmandu permaneceu aberto, embora voos tenham sido cancelados devido à baixa visibilidade causada pela fumaça dos incêndios, declarou seu porta-voz, Rinji Sherpa. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, o presidente nepalês instou "a todos, incluindo os manifestantes, a cooperar para resolver pacificamente a difícil situação do país" e "fez um apelo a todas as partes para que ajam com moderação (...) e iniciem negociações".