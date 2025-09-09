Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron indica ministro da Defesa ao cargo de premiê da França para costurar orçamento

Autor Agência Estado
O presidente da França, Emmanuel Macron, indicou o aliado Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, um dia após a Assembleia Nacional derrubar o premiê François Bayrou, que perdeu de forma esmagadora um voto de confiança no Parlamento.

Lecornu, de 39 anos, é ministro da Defesa e exerceu uma série de funções no governo desde a primeira eleição de Macron, em 2017.

Em comunicado confirmando a indicação, o Palácio do Eliseu revelou que Macron instruiu Lecornu a consultar as forças políticas representadas no parlamento francês para costurar um orçamento.

Lecornu será o quinto primeiro-ministro francês em dois anos, em meio à dificuldade do país em frear os gastos públicos para equilibrar a posição fiscal. No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada, que resultou em uma Assembleia Nacional ainda mais fragmentada.

Desde então, dois premiês - Michel Barnier e - foram destituídos por conta das divergências sobre as finanças públicas.

François Bayrou, apresentou sua carta de renúncia a Macron nesta terça-feira, 9.

*Com informações da Associated Press.

